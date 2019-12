Mullu võtsid pooled 15-aastased Eesti kooliõpilased osa rahvusvahelisest PISA uuringust. Eestlastel on põhjust uhkust tunda, sest meie haridussüsteemi tulemused on esimest korda kogu Euroopa eesotsas ning esimesena maailmas Hiina kandadel. Eesti õpilaste oskused on iga PISA voorugastabiilselt paranenud, mis on teiste OECD riikidega võrreldes väga hea. Mujal kipuvad haridusalased sooritused paigal seisma.