Eesti Päevalehe suur koroonakonverents: õppetunnid, valearvestused, rääkimata lood. Esinevad Ratas, Popov, Laane, Kallas, Samlik, Nõgene jne.

„Meie ümber on kümneid tippjuhte ja spetsialiste, kes pidid päevapealt võtma vastu otsuseid, mis mõjutasid ja mõjutavad meie igapäevaelu. Meie konverentsil on võimalik kuulata, kuidas jõudis koroona-kriis valitsuse töölauale ja kuidas algas tegutsemine; kuidas reageeriti Saaremaal ja kuidas said hakkama meie tublid arstid ja ettevõtjad. Kõikide lood on erinevad, aga üldistused ja õppetunnid võiks olla kasulikud meile kõigile. Täna, mil kriis ei ole veel läbi, on õige aeg kaardistada õppimiskohad ja arutada muudatuste üle, mis meid paratamatult ees ooatavad.“