Eesti Päevaleht on homse päeva leht: oleme julged, sest keegi peab ju julge ka olema

Täna 24 aastat tagasi ühinesid Hommikuleht, Päevaleht (endine Noorte Hääl) ja Rahva Hääl uueks väljaandeks, mille nimeks sai Eesti Päevaleht. Sisuliselt on Eesti Päevaleht Eesti üks vanemaid päevalehti, mis on Tallinnas eestikeelsena ilmunud alates 1905. aasta 16. detsembrist.

Me oleme uudishimulikud, et mõista, mis suunas maailm liigub.

Me oleme tundlikud, et näha, mis toimub pealispinna all ja mis on ühiskonnas õhus.