Läänemeri on halvas seisus. Merd ümbritsevad riigid otsustasid 32 aastat tagasi, et astuvad radikaalseid samme, et kodumeri võiks olla läbipaistev, mõnus elukeskkond seal elavatele liikidele ning hea koht, kus sulistada või kala püüda. Märtsi alguses tulid riigid kokku ja leidsid, et mere seisundi kaart on endiselt üleni punane, paranemismärke ei paista ja uus arengukava aastani 2030 saab olema üsna sarnane senisele. Üks pahasemaid hääli laua taga oli Eesti. Loe artiklist lähemalt, miks.