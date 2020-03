Eesti plaanib migrante tõrjuda mitte pisargaasi, vaid bürokraatiaga

Praeguse kriisi ajal on Kreekal Eestiga palju ühist. Kui Kreeka puhul on kriisi peapõhjuseks vaenuliku naaberriigi Türgi tegevus, mille võimud suunavad migrante piirile ja abistavad neid, siis ka Eesti idanaaber Venemaa on meie suhtes vaenulik ja väljendab seda mitmel moel.

Ka migrantide kasutamine naaberriikide mõjutamiseks pole Venemaale võõras. 2015. aastal ilmus Vene-Norra piirile Barentsi mere ääres üle 5000 Süüria põgeniku, kes ületasid piiri ja palusid varjupaika. Norra otsustas seejärel piirile aia ehitada. Sama otsustas teha Eesti peale Kohveri röövimist.

Kuidas siis valmistub Eesti võimalikuks massilise sisserände kriisiks piiril?