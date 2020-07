Juba aastaid kehtib Eestis poliitikutele ja kõrgematele riigiametnikele süsteem, mis üritab sisse seada palgapüramiidi, mille tipus on president, riigikogu ja riigikohtu esimehed ning peaminister. Neile alluvad peaksid teenima neist vähem, aga üsna tihti saavad hoopis rohkem. Põhjuseks on siit ja sealt teenitavad lisatulud. Mõnel on firma, teine rabab mitmel kohal tööd teha, aga nii mõnigi saab lihtsalt suurt eripensioni.