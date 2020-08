Valgevene võim on aastaid ehitanud süsteemi, mis teeb igasuguse kodanikualgatuse äärmiselt keeruliseks. Riik ei taha sugugi, et inimesed ise organiseeruksid, looksid MTÜ-sid, mis korraldaksid või abistaksid eri huvirühmi. Rääkimata nende rahastamisest.

Nad üritavad keeldudest ringiga mööda pääseda, kuid põrkavad ootamatutele ja ületamatutele takistustele isegi neis paigus, kus neid sõnades on lubatud abistada.

Üks aktivist rääkis, et nad asutasid oma MTÜ, kuid paraku keelduti neile rahapesuvastase võitluse tõttu kuskil Eestis pangaarvet avamast. Eesti pole mõistagi ainuke näide, raskusi on arvetega neilgi, kes üritavad seda teha Leedus jne. Pangaarve puudumine aga tähendab, et asutatud MTÜ-ga pole midagi peale hakata.