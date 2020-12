Praegu on see Eesti raudtee sõlmjaam, kus peatub suur osa Tallinna ja Paldiski sadamatesse minevaid ja sealt tulevaid vaguneid, sest Ülemistel lahutatakse pikad kaubarongid adressaadi järgi osadeks ja siis liidetakse edasi vedamiseks taas kokku. Kuid varsti see muutub.