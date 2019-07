Eesti raudteed elektri alla: kaks erinevat pinget ja rongide tihke ümberehituskava

Mõnes maavaravaeses Euroopa riigis saadi juba maailmasõdade vahel aru, et auruvedurite jaoks välismaalt söe ostmine on asjatu kulu, kui mägijõgede paisutamisest saab elektrit odavalt ja omast käest. Seega jäi seal raudteede diisliajastu suuresti vahele.

Juuni lõpus tegi valitsus otsuse, et Eestiski võiks raudteede diisliajastu 2028. aastaks läbi saada. Ehkki sammu peamine ajend on transpordisektoris CO2-heitmeid vähendada, on tõsi ka see, et raudteetransport läheks esimest korda üle kohalikule kütusele – elektrit toodame ise, seni diislile kulunud raha jääks kohapeale ringlema.