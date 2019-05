Eesti suurim julgeolekupartner USA pani hiljuti musta nimekirja tehnoloogiaettevõtte Huawei, mida ta peab julgeolekuohuks. Ka Eesti riigiasutused on juba mõnda aega püüdnud Hiina tehnoloogiat vältida, eriti tundlikumate ametikohtade puhul. „RIA on piiranud Hiina toodete kasutust riigivõrgu tuumikosas ning samamoodi on kaitseministeeriumi valitsemisala toimetanud salajaste vōrkudega,” nendib riigi infosüsteemi ameti küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno.