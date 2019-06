Eesti suurima sissetulekuga poliitik oli Viktor Vassiljev

2018. aastal teenis keskerakondlasest riigikogu liige Viktor Vassiljev 133 534 eurot tulu. See tähendab enam kui 11 000 euro suurust kuusissetulekut. Vassiljev rõhutas, et on kogu selle raha teeninud ausa tööga.

Poliitikud peavad korruptsiooniriski vältimiseks esitama huvide deklaratsioonid, kuhu märgitakse ära ka nende tuludeklaratsioonis esitatud eelmise aasta kogutulu. Selles artiklis vaatleme neid poliitikuid, kes töötasid terve eelmise aasta täiskohaga mõnel poliitilisel ametikohal, näiteks riigikogu, valitsuse või mõne linnavalitsuse liikmena. Siinjuures tuleb ära märkida, et ka kõige edukamad poliitikud teenivad ikkagi vähem kui edukad ettevõtjad. Samuti teenivad poliitikud tihti vähem kui suuri riigiasutusi juhtivad ametnikud.

Huvide deklaratsioonidest selgubki, et mõnevõrra ootamatult oli eelmisel aastal majanduslikult kõige edukam tegevpoliitik tuntud geriaater ja Keskerakonna raudvara Viktor Vassiljev. Riigikogu lihtliikme aastapalk oli eelmisel aastal umbes 42 000 eurot. Kust Vassiljev ülejäänud 91 000 eurot teenis?