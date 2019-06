Eesti võib kliimapoliitikast üle miljardi euro teenida või seda eirates hoopis juurde maksta

Kui värske majandusminister Taavi Aas paar nädalat tagasi lõpuks teatas, et puupüsti täis „porgandeid” käitav Elron saab lõpuks loa osta ports lisaronge, oli rõõm nii suur, et ei pööratud suuremat tähelepanu sellele, kust minister ühtäkki raha sai.Kaua oli uute rongide soetamisest rääkides ministrite ja ametnike tüüpiline vastus, et sooviks küll, kuid ülipingelises eelarves pole ruumi selle rahastamiseks. Rongide ost mõjutaks eelarve struktuurset tasakaalu vales suunas, seega ei leitud siiani võimalust.

Uute rongide soetamist välja kuulutades jättis majandusminister Aas rahastusallika veel mainimata. Kuid juba eeldatakse, et neli hübriidrongi (mis võivad sõita nii elektri kui ka diislikütusega) ja kaks elektrirongi ostetakse tõenäoliselt müstiliselt kõlava uue sissetuleku ehk nn kvoodiraha eest.