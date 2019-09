Eestis ringlev kanep on viimastel aastatel mitu korda kangemaks läinud, hoolimata sellest ei pea noored seda narkootikumiks. Uuringutest selgub, et 15–16-aastased tüdrukud peavad tossutamises poistega sammu.

Tartu ülikooli magistrant, 27-aastane Anne (nimi muudetud – toim) on regulaarne kanepisuitsetaja. „Ma teen kanepit, sest olen tohutu ülemõtleja. Ainus asi, mis mu aju vait paneb, on kanep. Samal ajal ma teadvustan, et see vaigistab ka kohusetunde,” tunnistab ta ja nendib, et ühtlasi teeb kanep laisemaks. „Mõtlesin, et mis oleks, kui alkoinfo testi kõrval oleks ka kanepitest umbes selliste küsimustega: mitu korda oled jätnud midagi tegemata, sest oled tarvitanud kanepit? Kanepiga oli mul eelmisel nädalal nii, et lükkasin tööülesandeid mitu päeva edasi, sest ma tegin peale ja mul oli suva.”

Ta on näinud teisigi, kes on kanepi tarvitamise tagajärjel laisemaks muutunud. „See muudab inimesed täiesti demotiveerituks, mis on positiivne näiteks siis, kui sul on päevad, aga mitte siis, kui sul on vaja teha tähtsaid projekte. Siis sul on nii suva, et sa ei tee neid ära,” räägib ta oma kogemusest. „Ma ei tea ühtegi inimest, kes teeks iga päev peale ja jätkaks eduteed, oleks ambitsioonikas. Olen näinud mitut inimest, kes on kümneks aastaks Soome ehitaja mudelisse kinni jäänud. Tulevad Eestisse, teevad peale ja suurem eesmärk, mis neil ehk kunagi oli, libiseb vaikselt silme eest ära.”