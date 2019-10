Eestisse jõuavad veevabad pissuaarid

Puhas vesi on kõige tähtsam ressurss maailmas. Selle kasutus on 1980. aastatest kasvanud umbes 1% aastas. Mida rohkem on inimesi, seda vähemaks jääb puhast vett. Üle kahe miljardi inimese elab praegu riikides, kus on veepuudus, ja umbes neli miljardit tunneb äärmist veepuudust vähemalt ühel kuul aastast. Samal ajal kasutavad lääneriigid, sealhulgas Eesti, joogivee kvaliteediga vett oma väljaheidete allaloputamiseks.



Eestis on veevabad tualetilahendused pigem nišiteema, mis võikski ilmselt piirduda veevabade pissuaaride ja maakodude välikäimlatega, leiab Tallinna tehnikakõrgkooli ringmajanduse ja tehnoloogia instituudi professor Erki Lember. Eestis lihtsalt pole praegu sellist veepuudust nagu mujal maailmas ja vee hind on liiga madal, et motiveerida kedagi alternatiivseid lahendusi otsima. Täiesti veevabad tualetilahendused nõuaksid ka keerulise kanalisatsioonisüsteemi ümbermõtestamist.