Eestisse on hakatud kupeldama välismaa prostituute. Inimkaubandus kogub hoogu

Eelmisel aastal panid inimkaubandusohvritega tegeleva MTÜ Eluliin töötajad tähele jahmatavat muutust: nad kohtasid tööd tehes üha rohkem oma keha müüvaid naisi, kes olid saabunud siia välismaalt, kõik väljaspoolt Euroopa Liitu. See oli nende jaoks ohumärk. Mis asjaoludel need naised siia saabusid? Kes nad on?

Eluliini prostitutsiooni jälgijad hakkasid tööle ja tuvastasid, et need naised viibivad Eestis väga lühikest aega. Nad on siin nädal-kaks ja siis lahkuvad. Sellele viitas suur hulk prostituutide telefoninumbreid, mis väga ruttu pärast kasutuselevõttu kadusid.

Nüüdseks on selge, et häirekella löönud ohumärk on muutunud tegelikkuseks ja suuremalt, kui keegi oleks julgenud ennustada. Kui veel eelmisel aastal oli teada kahest välismaisest inimkaubandusohvri tunnustega naisest, keda Eestis kupeldati, siis selle aasta esimese kaheksa kuuga on see arv plahvatuslikult kasvanud: eilse seisuga oli neid 29. On hulk neidki, kes on jäänud tabamata. Prokuratuur on algatanud kümme kriminaalasja.