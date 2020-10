Eesti on jätnud täitmata oma kohustuse: kahe aasta jooksul pole seadustesse üle võetud kolme Euroopa Liidu direktiivi, mis on kõik seotud jäätmetega. Nüüd on Euroopa Komisjon saatnud kirja, milles ähvardatakse alustada Eesti kohta rikkumismenetlust. See tähendab, et riiki ähvardab kolm jäätmetrahvi. Ühe trahvi minimaalne põhisumma on 258 000 eurot, millele hakkab teatud ajast iga päevaga juurde tiksuma üle 3000 euro.