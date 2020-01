Eestlane koroonaviirusega nakatunud Pekingis: hirm on igapäevaelu üle võtnud

Kolm ja pool aastat Hiinas elanud Jerlei tunneb, et haiguspuhang on tunginud teatud määral tema isiklikku ellu.

End hiljuti Pekingis ilmutanud surmav viirus laiendab oma haaret hirmuäratava kiirusega - see on pannud eestlanna vältima avalikke kohti. Igapäevaselt läbib ta vaid 5-kilomeetrist marsruuti "kodu-töökoht-kodu" kas taksoga vurades või jalgsi.

Eestlasest arhitekt on märganud, et ka tema tutvusringkonda valdab teadmatus, hirm ja kerge paanika. "Paar välismaalt pärit sõpra on otsustanud naaseda koju Euroopasse, just nimelt, kuna on teadmata, kui kiirelt saadakse viiruse levik kontrolli alla," sõnas naine, lisades, et hiinlaste uusaastapidustustega kaasnevate massiliste liikumistega võib olukord eskaleeruda veelgi hullemaks.