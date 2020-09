Prügikasti jõuab üha enam ka toit, millest on lihtsalt villand saanud, kuigi see kõlbaks veel süüa. Eelmise, 2014. aasta uuringu andmetel raiskas iga inimene aastas 19,5 kilogrammi toitu. Inimesed on läinud pirtsakamaks, enam ei taheta süüa teisel päeval sama toitu. Prügikasti visatakse ka toit, mis on riknenud, sest ei teata säilitamisnippe: vaakumpakendamine, kuivatamine, külmutamine. Varasematest uuringutest on selgunud, et eakamad inimesed raiskavad vähem. Nad ei ole nii jõukad ja nende mõttelaad ei lubagi toitu raisata. Nad on üle elanud raske aja, mil süüa õieti polnudki.