Eesti klassika: kuskil on hange, keegi võidab, keegi kaotab. Pärast selgub ikka, et midagi läks valesti. Venis, läks kallimaks ja keegi millegi eest ei vastuta.

Just sellises käitumises süüdistab Tallinna linna taristuettevõte AS TREV-2. „Meie ettevõttele tehti hankega liiga,” ütleb ettevõtte juhatuse esimees Sven Pertens. Hankega, mis ulatus kümnetesse miljonitesse ja oli peaaegu iga tallinlase huulil – Reidi tee.

Kolme aasta eest otsustas Tallinn, et TREV-2 pakkumine on liiga kallis, projekteeris tee kitsamaks ja leidis pisut odavama ehitaja. Pärast selgus ikka, et tee läks tagasi laiemaks, uus ehitaja kallimaks ja igalt poolt hakkas paistma praaki.