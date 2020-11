Opositsioonipoliitikud juhtisid kohe seejärel tähelepanu sellele, et kui Kiisleri asendamine on ajutine, saab ta siiski tulla põhiseaduskomisjoni istungile kohale ja hääleõigus on Kiisleril kui komisjoni liikmel. Kui Kiisler on ikka nii põhimõtteliselt rahvahääletuse vastu, kui ta väidab, siis saaks ta seda näidata, tulles ikkagi ise istungile. Kui ta aga laseb asendajal rahvahääletust toetada, siis on see lihtsalt etendus, kus Kiisler mängib siseopositsiooni, aga tegelikult mängib valitsusega kokku.