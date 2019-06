EKRE-st välja heidetud Indrek Särje monotükk lõppes plaaniga luua uus erakond

Eile õhtul kogunesid Tartusse Londoni hotelli konverentsisaali sadakond eakat inimest, kes tulid kuulama, mis võis viia EKRE Tartu ringkonna endise juhi Indrek Särje erakonnast väljaviskamiseni. Koosolek algas ajateljega konfliktsetest EKRE koosolekutest, ent lõppes hüüete ja konsensusega, et tuleb luua uus erakond.

„Helmete demagoogilised ja alavääristavad võtted liikmete suhtes on lihtsalt alatud,” teatas üks EKRE liige. „Häbi on olla sellises erakonnas. Võimupsühhoos ja paranoilised mõtted on võtnud Helmed üle, tagasiteed enam pole,” lisas ta. Samalaadseid mõtteavaldusi oli veel mitu.