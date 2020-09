See punkt on EKRE-le väga oluline, sest EKRE pidi valitsusse minnes nõustuma vastumeelse kooseluseaduse säilimisega. Partnerid pole aga EKRE koalitsioonilepingusse kirjutatud punkti üle eriti õnnelikud. Näiteks Isamaas loodud parempoolsete ühendus kritiseeris oma manifestis katseid kehtestada seadusi rahvahääletuse teel. Eriti mures on Keskerakond, kes kardab, et neile ülioluline mittekodanikust vene valija solvub, kui läheb kohalikele valimistele Keskerakonda valima ja avastab, et rahvahääletusel ta häält anda ei saa.