„Eks ma ise olen rumal ja süüdi!” Koduvägivalla ohvrid ei oska end kaitsta

Pikaaegsed ohvrid ei saa aru, mis on vägivald ja et seda nende kallal üldse toime on pandud. Neile tuleb üllatusena, kui öelda, et see ei ole normaalne, nendivad spetsialistid.