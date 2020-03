Eksperdid: kui viirus käest läheb, ei saa majanduslangust Eestis välistada

*Rahandusministeerium koostab koroonaviiruse majandusmõjude tõttu valitsuse jaoks ka eraldi, mustema riskistsenaariumi.

*Eesti on nii Põhja-Euroopas kui ka Balti riikide võrdluses koroonaviiruse majanduspõntsule eriti haavatav.

*Kes ei riski, see šampanjat ei joo. Ekspert toob esile kolm valdkonda, kus kiiresti tegutsedes on võimalik viiruse majandustõrked kasuks pöörata.