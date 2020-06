„Kommunism – see on nõukogude võim pluss kogu maa elektrifitseerimine,” ütles Vladimir Iljitš Lenin 20. sajandi alguses. Eestis on suudetud kommunismi saabumist edukalt vältida. Esiteks saime lahti nõukogude võimust ja teiseks pole õnnestunud kogu maad elektrifitseerida.

Viimasega on kimpus Lääne-Virumaal Haljala vallas elav Tiina Juhanson perega. Ehkki on 21. sajandi teine kümnend, terendab neile sünge tõenäosus elada edaspidi elektrivooluta. Perel ei ole võimalik ei koguda ega ka kokku laenata 22 000 eurot, mida oleks vaja, et umbes poole kilomeetri kauguselt tuua majja elektrivool.