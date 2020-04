Elektrilevil pole liinide puhastamiseks raha

Mida tähendab olla kolm päeva elektrita? Talus pole võimalik generaatorita lüpsimasinaid käima panna. Isegi kui generaator on, ei pruugi tanklast kütust saada, sest kui sealgi pole elektrit, ei saa kütust väljastada. Poes võib kaup rikneda, perearstil madalat temperatuuri vajavad medikamendid üles soojeneda ja kõlbmatuks muutuda.

Appi ei saa kedagi kutsuda, sest mobiiliside lakkab toimimast. Isegi riigi internetivõrk tõrgub ja ühendus riigipiiriga võib olla häiritud.

Need on näited mullu 27. oktoobril Lõuna-Eestit räsima hakanud rajust sügistormist, mille tõttu katkes elekter üle 60 000 kliendil. Elekter kaob tormiga aga enamasti seetõttu, et kusagil kukub liinile puu. Et seda võimalikult vähe juhtuks, on tarvis nõrgad või haiged puud elektriliinide ümbert aegsasti eemaldada. Ootamatult on aga Elektrilevi nüüd olukorras, kus selleks pole enam raha.