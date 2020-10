Adambergi sõnul on läänesuunal vaja sõiduplaani tihendada eelkõige tipptundidel, kuid taristu läbilaskevõime tõttu ei ole praegu võimalik ühtegi rongi lisada. „Me väga ootame, et Pääsküla-Keila raudteelõik kogu ulatuses kaheteeliseks ehitataks, sest see võimaldaks ka läänesuunal sõiduplaani tipptundidel tihendada ja anda käiku kiirronge, mis võimaldaksid Tallinna veelgi kiiremini jõuda,” selgitas Adamberg.