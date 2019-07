Elupaikade kadumine ja kliimamuutus ohustab Eestis umbes tuhandet liiki

Eestis on viimase 50 aasta jooksul välja surnud umbes sadakond taime, seent ja looma. „Vahel jääb avalikest aruteludest kostma, et Eesti on justkui kaitstud saar, kus liikide seisund on parem kui mujal maailmas, aga tegelikult surevad liigid välja ka siin, meie enda silme all,” rõhutab keskkonnaameti looduskaitseosakonna nõunik Agu Leivits. Kui liikide väljasuremisest rääkida, vuhiseb ilmselt paljudel vaimusilmas mööda lendorav. Vähem prominentsete liikide lõppu ei pruugi laiem avalikkus märgatagi, ehkki nende kadumine võib ökosüsteemide toimimist palju muuta.