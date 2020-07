Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal on parimad päevad. Partei on võimul, populaarne, liikmeskond kasvab. „Eks iga erakond, mis kasvab, areneb ja kogub populaarsust... ikka tekib eriarvamusi,” ütleb Jaak Madison. Hiljaaegu käskis EKRE värske esimees Martin Helme tal avalikkuses kritiseerimise lõpetada. Ent Madison ütleb ikka, mida asjadest arvab, ja usub, et seisab erakonna juhtimist kritiseerides just partei programmis kokku lepitu ja valijate eest. „Kui olen ka midagi kritiseerinud, siis alati konkreetset otsust,” sõnab ta.

Kellega on konflikt? Madisoni sõnul lihtliikmetega mitte. Martin Helmega saab ta hästi läbi, Mart Helmet austab. Ent Moonika Helmega on mõni madin peetud. „Eks ta ole selline temperamentne olnud, aga mis seal ikka. Inimlikult arusaadav. Kui kellegi abikaasat kritiseeritakse mingi otsuse pärast, siis võetakse seda väga isiklikult. See on inimlik. Aga poliitiliselt tuleks sellest üle olla. Pigem lasta kriitika objektil ennast ise kaitsta, põhjendada, selgitusi anda. Mardiga olen siiamaani täiesti konstruktiivselt hakkama saanud,” kommenteerib Madison.