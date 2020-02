Neljapäeva hommik algab Elli (nimi muudetud – toim.) perele tavaliselt: mees läheb varakult tööle ja naine koos oma kolmekuuse lapsega jääb koju. Veidi enne kella kaheksat hommikul on pere Pelgulinna puitmaja teise korruse korteris rahu ja vaikus: beebi magab ja ka Elli plaanib ennast uuesti mõnusalt kerra tõmmata, et veel veidi tukastada. Ta pole veel uinunud, kui tunneb kerget suitsulõhna.

Esimesel korrusel, otse Elli korteri all elab liikumisraskustega vanahärra, kellest Elli on juba varem tulekahju tekitajat kartnud, muu hulgas ka sellepärast, et mehel on kombeks toas suitsetada. Seekordne suitsuhais ei meenuta siiski sigaretitossu