Eesti Päevaleht kirjutas juuni lõpus, et endine aasta ema ja kasuperede liidu juht Malle Kobin on oma kasulapsi aastakümneid väärkohelnud: vitsa andnud, luku taha pannud, öö läbi püsti seisma sundinud. Väga paljud Hiiumaa inimesed kas teadsid või aimasid, et peres midagi sellist toimub, kuid vaikisid.