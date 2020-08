Nelja ja poole aastane vanglakaristus on täpselt sama, mida taotles Kobinale prokurör. „Laste kasvatamisel ei tohi neid karistada füüsiliselt ega võtta neilt karistusena liikumisvabadust. Süüdistuses kirjeldatud ja kohtus tõendamist leidnud Malle Kobini teod näitavad, et just eelnimetatud viisil ta lastega käitus. Seega, kuigi Malle Kobin on varasemalt karistamata leidis kohus, et tema karistamine kergema karistusega kui vangistus ei ole võimalik,“ märkis kohtunik Piia Jaaksoo.