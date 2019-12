Ennustamatu hääletus riigikogus. Apteegireform liigub pingelise 50 : 50 hääletuse suunas

Enne tänast apteegireformi hääletust on seis selline, et ilmselt hääletavad Isamaa ja EKRE saadikud ülekaalukalt apteegireformi tühistamise poolt. Isamaa parlamendiliikmete maailmavaatega sobib kokku omandipiirangute nõude kaotamine ja seetõttu hääletavad Isamaa fraktsiooni esimehe Sibula teada kõik Isamaa saadikud selle poolt, et proviisoriapteegi nõudest loobuda.

Ilmselt toetavad tänast eelnõu ka EKRE saadikud. „Kes vastutab, kui apteegireformi tulemusel hukkub kasvõi üks inimene?” küsis ühes artiklis EKRE fraktsiooni liige Helle-Moonika Helme. Suur küsimus puudutab aga Keskerakonna saadikute käitumist.