Freeh' büroo palkamisega seotud materjalidega tutvunud Jürgen Ligi sõnas, et välisministeerium välja kolm põhjust, miks Freeh ei sobi Eestit esindama. „Üks puudutab julgeolekut. Üks puudutab tema isikut. Ja üks puudutab siis tema büroo üldist praktikat,” loetles ta. Samas väitis rahandusminister Martin Helme ERR-ile risti-vastupidist - et välisministeerium mingisugust soovitust ei andnud.

Kumb valetab, kas Helme või Ligi?

„Ütleme nii, et kas saatkond oma vaate esitas – jah, võib öelda küll nii,” andis pärast pikka mõttepausi vastuse välisminister Urmas Reinsalu. Ta selgitas, et välisministeeriumi antud info pärines USA-s saatkonnale usaldusväärsetelt inimestelt. „Saatkond pole konkreetseid riigiasutusi välja toonud, aga on oma taustainfos viidanud eri allikatele. Eraldivõetuna ei hakka täpsustama,” ütles välisminister.