Eriolukord on kestnud kuus nädalat. Mis on selle aja jooksul muutunud?

Märtsis, kui eriolukord kehtestati, kasvas hüppeliselt mobiilse andmeside kasutamine ja kõnede hulk, ostukorvi jõudis rohkem kaua säilivat toidukraami ja hügieenitooteid. Nüüd, kui inimesed hakkavad uue elukorraldusega harjuma, muutub tarbimine taas tavapärasemaks.

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul näitasid juba eriolukorra esimesed päevad, et nii mobiilse andme- kui ka kõneside mahud suurenesid kogu Eestis märkimisväärselt. Kui mobiilset andmesidet kasutati keskmiselt 30% rohkem kui tavaolukorras, siis kõneside mahud kasvasid lausa poole võrra.

Loe edasi, kuidas on on andmeside kasutus eriolukorra püsides muutunud ja kuidas on koroonaviirus mõjutanud liiklust,