Erivajadusega tütre ema veetis viis kafkalikku aastat lapsele abi otsides

Kahe nädala eest kirjutas Eesti Päevaleht abikeskusest Aarika OÜ, mille endised kliendid ja töötajad kritiseerisid ettevõtte erivajadustega klientide teenuse kärpimist, kaootilist asjaaajamist, fiktiivsete spetsialistide palkamist ja ebaprofessionaalsust.

Aarika praegune klient Maria (nimi muudetud – toim) on viimased viis aastat käinud oma autistist lapsega rehabilitatsiooniasutuste vahet ning ütleb, et Aarika probleemid on üle kantavad kogu laste rehabilitatsioonisüsteemile. „Riik toetab oma kinnitusel puuetega lapsi, aga kõikvõimalikud ettevõtjad näevad selles tulu. Reaalselt see teenus lapseni ei jõua,” ütleb ta.