Kui teie töötajaid rünnatakse, nagu viimastel aastatel on teinud eelkõige EKRE, siis kuidas suhtute? Pigem külma kõhuga, mõeldes, et kurjustajaid on ennegi olnud?



Halvasti suhtun, loomulikult. Aga natukene on see ka kokkuleppe asi. Kui sa oled tuletõrjuja, siis pead arvestama, et võid ka suitsu ja tuld saada. Kui sa oled kellelegi kellegi kohta võib-olla ka põhjusega halvasti öelnud, pead arvestama, et sulle öeldakse vastu.

Arvan, et vastastikune sopaloopimine au ei tee. Lõpuks ei too kisma kasu ei poliitikule ega ka ajakirjanikule. Lugeja-vaataja-kuulaja on ikkagi nutikas ja tajub, kas aetakse tõsist asja või on tegemist kaevikusõjaga, ning hääletab lõpuks jalgadega. Väheneb tiraaž, kaovad vaatajad ja kuulajad. Siis võid sa arvata mida iganes, aga kui sul pole piisavalt auditooriumi, kaotad sa oma mõjukuse. Ükskõik kui suur geenius sa oled. Teenima peab kogu auditooriumi, kogu valijaskonda, mitte ainult üht suunda või ideed. See ei tähenda, et sa ise ei või olla ideeline.

Kui ajakirjanik on kindel, et teenib kogu valijaskonna huve, siis arvan, et teda rünnakud ei häiri. Aga kui ta end ise väga sisse kaevab, siis loomulikult läheb see lahing üha tulisemaks. Mulle tundub, et see asi on kõigis meediamajades paremaks läinud. Kui sa oled pika ajakirjanduskogemusega professionaal, siis võib-olla pole iga plärtsatuse peale mõtet reageerida.

Peate silmas nii ERR-i ajakirjanikke kui ka Eesti ajakirjandust laiemalt?



Jah. Lugeja-vaataja-kuulaja tahab taustu. Mind häirib laiemalt nii Eesti ajakirjanduses kui ka mujal see, kui võetakse arvamuse arvamuse arvamus ehk see, mida arvas keegi sellest, mida see inimene arvas, ja siis antakse mulle lugeda. Taust, päris lugu, mis on tegelik info – seda nagu pole. Aga ma tahaksin seda näha ja lugeda.

Värske EKRE juht Martin Helme ei öelnud sugugi ammu, et ERR ei täida ringhäälinguseadust ning rikub erapooletust ja tasakaalustatust. ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann ütles küll otse: rahvakeeli nimetatakse niisugust asja plähmerdamiseks.



Mina seda ei ütle. Aga no vot, see väide…

See ei olnud eluterve väide?



Sõna on vaba. Igaüks võib väita, et üks või teine subjekt-objekt rikub seadust. Pigem on veidi kurioosne, et erapoolikust heidavad ette teatud poliitikud.