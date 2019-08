Esimene intervjuu Andres Hiiega: küsimused jäävad arusaamatuks

Väidetavalt toimus Keskerakonna kontoris jaanipäeva paiku istumine, kus viibisid võõrad inimesed ja teie ning seal tarbiti ka alkoholi. Kas see väide vastab tõele?

See küsimus on natuke arusaamatu.

Kas jaanipäeva paiku toimus istumine võõraste inimestega, kus teie osalesite?

Ma veelkord ütlen, et see küsimus on arusaamatu.

Kas te olete töövälisel ajal kutsunud võõraid inimesi Keskerakonna kontorisse?

Ma ütlen veelkord, et see küsimus on arusaamatu.

Ühesõnaga te ütlete ei ole…

See küsimus on minu jaoks arusaamatu.

Väidetakse, et te olete kutsunud töövälisel ajal Keskerakonna kontorisse n-ö peole mõned inimesed. See jääb teile arusaamatuks?

Minu jaoks on see küsimus arusaamatu, jah.