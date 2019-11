Esimeses sambas tiksub suur pensionipomm

205 eurot kuus. Selline on Eesti kõige madalam pension. Nii palju saavad need, kelle tööstaaž jääb alla 15 aasta või kes n-ö pole päevagi ametlikult tööl käinud. Selline pension võib 10–20 aasta pärast osaks saada neile, kes üritavad praegu mis tahes trikiga maksude maksmisest pääseda.

Tüüpiline pensionär saab vanaduspensioni. Selle saamiseks on vaja vähemalt 15 aastat vähemalt alampalgaga töötada. Keskmine pension on praegu 483 eurot. See eeldab 44-aastast tööd keskmise palgaga.

Pensioniarvestusse läheb ainult selline töötamine, mille eest on makstud ka sotsiaalmaksu. Ümbrikupalk ja kõik muud maksude mittemaksmise viisid tähendavad pensioniarvestuses nulliringi. Iga aasta, mille eest pole sotsiaalmaksu makstud, vähendab tulevast pensioni. Kes ei taha üldse makse maksta, hakkab tulevikus saama rahvapensioni, mille suurus ongi tänavu 205 eurot. Ka rahvapension suureneb igal aastal indekseerimise tulemusel, aga rahvapensioni ostujõu olulist kasvu ei tasu oodata.