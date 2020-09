Endine riigiprokurör, aastatel 2005-2009 valitsuse Estonia huku uurimiskomisjoni juhtinud Margus Kurm on kindel, et Estonia uurimisega käis asi üle eestlaste peade. Küsimusele, kas tõesti saab siis nii olla, et meile sõbraliku suurriigi võimukandjad valetasid meile otse näkku, vastas Kurm: „Seda küll, jah”.