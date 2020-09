Margus Kurmi sõnul näitavad uued kaadrid Estonia vrakist, et tõenäoliselt põhjustas Estonia huku kokkupõrge allveelaevaga. „See on minu arvamus, ma pole sada protsenti kindel. Aga kuna see vigastus on allpool veepiiri ja keegi tunnistajatest, pääsenutest pole rääkinud veepealsest laevast, siis see sellele viitab,” tõdes Kurm.