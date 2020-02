Kuidas ma peaksin oma lapsele alkoholist rääkima, et ta õpiks sellest eemale hoidma? „Polegi vaja rääkida. Lihtsalt ütled, et tal ei ole lubatud seda juua, see on piisav. Ja ise jood mõistlikult, üks klaas õhtusöögi kõrvale või ei joo üldse,” ütleb Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse (EMCDDA) ennetusekspert Gregor Burkhart.

Me oleme harjunud ennetusega, mis sisuliselt tähendab manitsemist. Miks siis eksperdid seda halvaks peavad?