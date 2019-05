Euroopa on valinud. Nüüd otsustavad 28 inimest, kes tegelikult ametisse pannakse

Kas üle EL-i peaks kehtima sama reegel nagu Eestis ja paljudes teistes riikides, et parlamendivalimistel enim kohti kogunud partei kandidaat saab valitsuse etteotsa? Eurovalimiste kampaanias kuulutasid suurimate üleeuroopaliste parteide – paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei (EPP) ja sotsiaaldemokraatide – esindajad just seda. Aga EL-i riigijuhid, kel on õigus valida Euroopa peamistele ametikohtadele esitatavad kandidaadid, on eri meelt.

Sisuliselt taandub küsimus Saksamaa kantsleri Angela Merkeli ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni vastuseisule. Mõlemad on enda taha koondanud ka teistest liidritest kaasamõtlejaid. Homme õhtul saabuvad EL-i juhid Brüsselisse mitteametlikule arutelule, kus Macron ja Merkel peavad kaardid lauale käima.