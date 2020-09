Kogu koroonapandeemiast kevadel alguse saanud majandussurutise ajal on põhitähelepanu olnud sellel, kuidas EL hakkab tegema järgmise sama pikaga eelarvega koos nn taaskäivitamise kava ja kui suurelt see Eesti majandust toetaks. Peaks eeldama, et lõppeva eelarveperioodi miljardid on juba ringlusse antud ning valitsus ei näe eelarve ja majanduse elavdamiseks muud võimalust kui kiirkorras riigi võlakoormat kergitada.

Ent täpsed andmed euroraha kasutamise kohta avavad asjade tegelikust seisust üpris ootamatu pildi. Rahandusministeeriumi arvud näitavad, et mõne kuu pärast lõppeva EL-i eelarvekava kehtimise jooksul on suudetud saada olevatest miljarditest majandusse süstida napilt pool.