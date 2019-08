Facebookis laenu pakkujad on mitme peaga lohe tüüpi probleem

„Saame teile anda laenu 2000 eurot kaheaastase tagasimakseajaga. Tagasimakse on arvutuste kohaselt finantsnõustaja sõnul 24-kuulise makseperioodi pikkuse vältel 88 eurot kuus. Palun täitke ankeet ja saatke see tagasi.” Sotsiaalmeedias toimetades võib selliste laenupakkumiste otsa sattuda igaüks. Näiteks Facebookis levivad pealtnäha usaldusväärsed postitused, kus pakkuja on eestipärase nimega, meiliaadress on ee-lõpuga ja postitus on kirjutatud sulaselges eesti keeles.