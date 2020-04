Eile avalikustati valitsust koroonakriisis nõustava teadusnõukogu uusi prognoose. Paar nädalat kestnud täiendavad erimeetmed on teadlaste hinnangul efektiivsed olnud: esialgsed mustad stsenaariumid on pühitud. Uus halvim on see, mis mõne nädala eest veel oleks olnud hea väljavaade. Professor Krista Fischer selgitab, et kui kõik veel viimase ponnistuse teevad ja seatud piiranguid jälgivad, võib Eesti suurema kriisi mõne nädalaga selja taha jätta.

Kas praegu oleks ehk vaja veelgi karmimaid meetmeid? Näiteks üle Eesti kehtestada midagi sellist nagu Saaremaal?

Tuleks neid praeguseid meetmeid hoida ja vaadata, et ei tehtaks lollusi. Siit ja sealt kuulen olukordadest, kuidas inimesed on pandud täiesti ootamatult seisu, kus nad ei saa meetmeid jälgida. Näiteks, kui on tõepoolest vaja sõita Tartust Tallinnasse. Rongid liiguvad ning võiks loota, et seal palju inimesi pole ja saaks teistest piisavalt kaugele istuda. Reede õhtul oli rongi asendatud bussiga. Inimesed, kes oleksid rongi peale ilusasti laiali istunud, suruti ühte bussi ja see sõit võttis veel kauem aega, kui see rongisõit oleks võtnud.