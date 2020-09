FOTO | Valga haigla juhataja ehitas lennukitoolidest traktori järelkärusse ralli vaatamiseks tribüüni

Enne, kui traktor varavalges hääled sisse saab, sätivad sõbrad ja pereliikmed end isetehtud tribüünile istuma. Traktori järelkärus on kaks rida toole, kokku 18. Kas kõik need tulevad inimesi täis? „Kaks tükki jääb tühjaks,” teab Ulst kindlalt. Turvalisuse huvides on toolid plate külge kinni kruvitud.