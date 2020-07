Vaatamata maailmas seni möllavale koroonaviirusele otsustas rahvusvaheline hipiliikumine Rainbow Gathering (Vikerkaare Kogunemine) Eestis Antsla lähistel kuuajase laagri korraldada. Kui esialgu väideti, et tegemist on eraüritusega, kuhu oodatakse kuni 1000 inimest, siis Antsla vald pani toimuvale käe ette.

“Üritust ei lubata pidada, kuna selleks pole luba vallavalitsuse käest taotletud. COVID oht on suur ja külalisi tuleb riikidest, kust tulles tuleb jääda eneseisolatsiooni ning see pole tagatud,” selgitas Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp.

Müürsepp selgitas, et suhtles ürituse osas kinnistu omaniku Sirli Sermaniga. “Palusime, et ta ei teeks seda üritust. Viimati kohtusime silmast silma laupäeval,” ütles ta. Sermani telefon jääb Delfi toimetuse kõnedele aga tummaks ning osalejad tegutsevad rahumeeli laagriplatsil edasi.