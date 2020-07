Populaarsete lokaalide Peatus ja Sveta baari ümbruses on maad võtnud räuskavad ja purjus alaealised.

Eri suundadest kostab klaasiklirinat, oksendamist, meeleolukat kisendamist. Juuakse otse viinapudelist.

Alaealised ei püüa varjatagi, et on ööeluks ja hoogsaks joomapeoks liiga noored. Nägime oma silmaga, kuidas tütarlapsed lehvitasid noormeestele oma dokumenti, et tõendada: nad pole 12-, vaid 16-aastased. Mitte et see seaduse silmis asja kuidagi paremaks teeks.

Koht on mõnus ja avar. Sealt on hea politsei eest plehku panna. Kes kogu selle olukorra eest vastutab? Päris selge ei olegi...