Louis Freeh käib mööda Eestimaad ringi ja otsib infot. Ta töö on teha paralleelselt Eesti ja muu maailma ametiasutustega rahapesu kohta oma uurimist. Eile andis rahandusminister Martin Helme riigikogus enda umbusaldamise istungil teada, et päev varem veetis Freeh juba pool päeva panganduse informaatoreid intervjueerides. Niisamuti on Freeh enne Eestisse jõudmist küsitlenud välismaal viibivaid inimesi, kel on olnud kokkupuude siinse pangandusega.